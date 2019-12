Hude Imani ist entspannt. Sie liegt auf dem extra für Hunde hergerichteten Bettchen, hat ihren wuscheligen Kopf auf den großen Pfoten abgelegt und döst vor sich hin. Der Großpudel kann aber auch anders, wie Besitzerin Nicole Hasler weiß. An Silvester nämlich ist die achtjährige Hündin ziemlich aus dem Häuschen. Doch ihr Frauchen ist Profi und weiß, wie sie die Nervosität ihrer Tiere am besten in den Griff bekommt. Nicole Hasler ist Hundetrainerin in Hude. Schon seit vielen Jahren unterstützt sie auch ihre Mutter Elke Schlöndorff in deren Welpenschule, Erfahrung hat sie also mehr als genug. Welche Tipps hat die Fachfrau für Menschen mit Haustieren an Silvester?

Ablenken durch Spiele

„Die erste Tat am frühen Abend des 31. Dezember ist bei uns, die Rollos runterzulassen“, sagt die 46-Jährige. Denn auch die hellen Lichter der Raketen könnten Haustiere irritieren. „Imani ist generell ein ängstlicher und geräuschempfindlicher Hund, sie reagiert stark auf abrupten und plötzlichen Lärm und Blitzlichter.“ Nicole Hasler streichelt gerade den Kopf ihres zweiten Hundes. Das ist ein knapp einjähriger Mini American Sheppard: Skipper. Der agile bunte Rüde mit den hellblauen Augen kennt die Böllerei noch gar nicht. „Aber er ist grundsätzlich sehr aufgeschlossen und neugierig. Am liebsten wäre mir, wenn ich ihn so gut ablenken könnte, dass er gar nicht wirklich Angst bekommt“, hofft Hasler. Kurz vor 0 Uhr wird sie also versuchen, den kleinen Bunten mit Schnüffelspielen abzulenken. „Außerdem hilft es, den ganzen Abend über Musik laufen zu lassen, um die Knallgeräusche zu dämpfen“, rät Hasler. Auch eine Höhle für die Haustiere – dazu zählt die Expertin ebenfalls Katzen – zu bauen könne helfen. „Wichtig ist, dass man in der gewohnten Umgebung bleibt, damit die Tiere wenigstens diese Sicherheit haben“, nennt sie einen entscheidenden Punkt. Auch könne man versuchen, die Geräuschkulisse für die Tiere durch Abdecken der Ohren etwas erträglicher zu gestalten. Doch Vorsicht: Nichts in die Hundeohren stecken! „Man kann aber eine Art Ohrenschützer aufsetzen, also jedenfalls dann, wenn die Hunde das zulassen“, sagt Hasler und lacht.

Die Hunde-Fachfrau hat außerdem Tipps für die Tage vor und nach Silvester: „Leider halten sich einige Menschen nicht an das Knallerverbot bis zum 31. Dezember. Daher müssen die Hunde unbedingt angeleint geführt werden.“ Das sei wichtig für den Fall, dass der Hund sich erschreckt. „Im Zweifel gerät der Hund in Panik und rennt weg. Das ist für die Silvesternacht sicherlich keine so tolle Aussicht.“ Wichtige Regel also: „Nachts sind alle Haustiere am besten drin. So kann ihnen nichts passieren.“

Wenn man früh genug im Jahr beginne, könne man die Silvester-Prozedur mit seinen Tieren auch ein wenig üben. „Es gibt spezielle Geräusch-CDs. Die Lautstärke kann man dann Stück für Stück steigern“, so Hasler. Doch ganz so realistisch wie an Silvester klängen diese aufgenommenen Töne eben nicht. „Außerdem kommen an Silvester ja auch noch andere Faktoren hinzu“, gibt Hasler zu bedenken. Denn auch den Geruch des explodierenden Schwarzpulvers nehmen die Spürnasen sehr viel intensiver wahr als Menschen.

Nähe und Sicherheit

Sollte die Angst des Tieres bedrohliche Maße annehmen, wird es apathisch oder frisst nicht mehr, dann hilft in Nicole Haslers Augen nur noch der Gang zu einem Tierheilpraktiker und einem Tierarzt. „Es gibt einige homöopathische Mittel, die die Tiere beruhigen und ihnen Sicherheit geben“, weiß Hasler aus Erfahrung. Imani indes braucht diese Mittel noch nicht. „Sie verkriecht sich einfach ins Schlafzimmer, bis der Spuk vorüber ist“, so Hasler. Sollten die Tiere explizit bei Frauchen und Herrchen nach Schutz suchen, so hat die Hundetrainerin einen Rat: „Man muss es nicht übertreiben, aber es hilft den Tieren, wenn sie die geforderte Nähe dann auch bekommen. Die Menschen strahlen Ruhe und Sicherheit aus, sie sind ja für die Tiere wie Familienmitglieder.“

Und weil das auch in der Familie von Nicole Hasler so ist, plant die Trainerin ihren Jahreswechsel auch nach den Hunden. „Wir wollten noch mal in den Urlaub. Aber das geht eben nur bis zum 31. Dann müssen wir wieder zu Hause sein, damit die Hunde in ihrer gewohnten Umgebung sind.“

Was sie generell über Böller und Raketen denkt? „Ich selbst kaufe nichts. Aber die Lichtspektakel anzuschauen finde ich schon toll. Das Geknalle allerdings brauche ich nicht unbedingt. Am besten fände ich, wenn es in jeder Stadt und in jedem Ort ein oder zwei vorgegebene Stellen gäbe, an denen die Knallerei erlaubt ist, überall sonst aber nicht.“ Dann nämlich könnten auch Hundebesitzer entspannt mit den Vierbeinern spazieren gehen.