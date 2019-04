Hude Bei einem Unfall auf der Hurreler Straße (Gemeinde Hude) ist am Donnerstagmorgen ein 28-Jähriger leicht verletzt worden. Laut der Polizeiinspektion Delmenhorst(Oldenburg-Land/Wesermarsch war der Mann mit seinem Auto auf der Landesstraße 868 unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Straße abkam. Dort prallte er frontal gegen eine Grundstückszufahrt, woraufhin sich sein Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegend in einem wasserlosen Feldgraben zum Stillstand kam.

Der 28-Jährige musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro. Zur Rettung des Fahrzeugführers sowie zur Bergung des PKW aus dem Seitengraben musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Hude war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 21 Kameraden vor Ort im Einsatz. Darüber hinaus waren ein Rettungswagen sowie ein Notarzt eingesetzt.