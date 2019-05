Hude Ein 17-Jähriger ist in Hude (Landkreis Oldenburg) mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen, in einen Graben gerutscht und gegen eine Steinmauer geprallt. Bei dem Unfall am Mittwochabend wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Warum der 17-Jährige in einer Kurve von der Straße abkam, war zunächst noch unklar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.