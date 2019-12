Hude Weil eine 82-Jährige aus Hude vom Bremspedal ihres Pkws abrutschte und auf das Gaspedal geriet, verursachte sie am Donnerstag gegen 13.50 Uhr in der Hohe Straße einen Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Zuvor hatte sie mit ihrem Auto die Hohe Straße in Hude in Richtung Burgstraße befahren und wollte dann auf einen Parkstreifen rechts neben der Fahrbahn fahren. Während des Einparkvorgangs geriet sie jedoch statt auf das Brems- auf das Gaspedal, überfuhr den nebenliegenden Gehweg, durchbrach danach einen Zaun und kam nach einem leichten Anprall an einem Baum zum Stillstand.

Die Höhe des Sachschadens wurde von der Polizei auf etwa 6000 Euro geschätzt. Verletzungen trug die 82-Jährige nicht davon.