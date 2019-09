Hude Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend in Hude gekommen. Eine 36-jährige Bremerin war laut Polizeiangaben an der Ecke „Im Baumhofe“ auf die Freiherr-von-Münnich-Straße abgebogen und fuhr in Richtung Hude. Hinter der Frau näherte sich ein 67-jähriger Fahrer und setzte wegen der niedrigen Geschwindigkeit der Fahrerin zum Überholen an. Plötzlich bog die 36-Jährige mit ihrem Pkw nach links auf ein Grundstück ab, wodurch die Fahrzeuge zusammenstießen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 7500 Euro.