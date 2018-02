Hude Zu einem Unfall ist es am Dienstagabend in Hude gekommen, als ein 71-jähriger Huder über eine rote Ampel an der Kreuzung Vielstedter Straße/Burgstraße gefahren ist. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann fuhr gegen 18.15 Uhr auf der Vielstedter Straße aus Richtung Hude kommend. An der Kreuzung übersah er dann das Rotlicht der Ampel und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten Autofahrer, einem 46 Jahre alten Mann aus Hatten, zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10 000 Euro.