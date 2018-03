Hude Zwei Autos mit Totalschaden und zwei verletzte Personen: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Hurreler Straße in Hude ereignet hat.

Ein 61-jähriger Huder war mit seinem Renault in Richtung Hurrel unterwegs und wollte mit seinem Fahrzeug in den Hurreler Weg einbiegen. Er bremste ab, um eine Reiterin auf dem Gehweg passieren zu lassen. Das übersah ein 57-Jähriger aus Schortens. Er krachte mit seinem Audi ungebremst auf den Renault auf. Der Huder wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Mann aus Schortens zog sich bei dem Verkehrsunfall eine leichte Verletzung zu.

Beide Autos haben Totalschaden. Die Schadensumme konnte die Polizei am Unfallort noch nicht genau beziffern.