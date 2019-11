Hude Zwei Personen wurden leicht verletzt bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 15.50 Uhr mitten in Hude ereignete. Laut Polizeibericht wollte eine 45-Jährige mit ihrem Volvo Vom Alten Torfplatz auf die Parkstraße abbiegen. Dabei nahm sie einem von links kommenden 31-jährigen Pkw-Fahrer, der mit seinem Skoda die Parkstraße in Richtung Langenberg befuhr, die Vorfahrt. Durch die Kollision wurden die Unfallverursacherin aus dem Landkreis Wesermarsch und der 31-Jährige aus der Gemeinde Hude leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen wurden auf insgesamt 14000 Euro geschätzt.