Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Hude /Vielstedt Ein 39-jähriger Autofahrer wurde nach Angaben der Polizei bei einem Unfall am Mittwochnachmittag leicht verletzt. Der Mann aus Oldenburg hatte am Mittwoch gegen 14.35 Uhr mit seinem Pkw von der Vielstedter Straße in den Brummelkamp in Hude-Vielstedt abbiegen wollen. Ein direkt hinter ihm fahrender 63-jähriger Fahrzeugführer aus Wildeshausen hatte jedoch bereits zum Überholen angesetzt.

Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei zog sich der 39-Jährige leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten laut Polizei abgeschleppt werden, da sie nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren.