Feuerwehreinsatz in Hude-Vielstedt: Brennende Mikrowelle zum Glück schnell gelöscht

Hude /Vielstedt Zum Glück glimpflich ausgegangen ist ein Brand in einem Wohnhaus am Wildeshauser Weg in Hude-Vielstedt am Donnerstagvormittag. Aus ungeklärter Ursache war eine Mikrowelle, die auf einer Herdplatte stand, in Brand geraten. Sowohl die Feuerwehren Hude als auch Altmoorhausen und Neuenkoop waren zu dem Wohnungsbrand gerufen worden,

Die Nachbarwehren konnten aber abdrehen, nachdem feststand, dass Bewohner, die das Feuer durch einen Rauchmelder rechtzeitig bemerkt hatten, geistesgegenwärtig den Brand der Mikrowelle mit einem Pulverlöscher ersticken konnten.

Die Feuerwehr Hude trug die Mikrowelle raus und sorgte für Abzug des Rauchs mit einem Druckentlüfter.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Der Gemeindepressesprecher der Feuerwehr, Georg Schecke, sagte, die Bewohner hätten alles richtig gemacht, um größeren Schaden zu verhindern. Er wies darauf hin, bei solchen eigenen Löschversuchen aber auch immer den Eigenschutz zu beachten, damit es nicht zu einer Rauchgasvergiftung komme.