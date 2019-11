Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Hude /Wüsting Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 24. November, 11 Uhr, und Dienstag, 26. November, 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Bahnweg in Wüsting eingebrochen. Sie hebelten laut Polizei eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt. Die Täter entwendet Bargeld und Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit unbekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.