Hude /Wüsting Mit Verkehrsbehinderungen ist in dieser Woche (3. bis 8. September) auf der Hohen Straße in Hude zu rechnen. Im Teilbereich zwischen Hohe Straße 11 und Vielstedter Straße werden Bäume beschnitten beziehungsweise gefährdete Bäume auch ganz gefällt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Aus diesem Grund sei es erforderlich, dass die Hohe Straße von Höhe der Tankstelle in Richtung Vielstedter Straße in vorrückenden 100-Meterschritten halbseitig gesperrt werde, teilte die Verwaltung am Freitag mit.

Der Verkehr werde im betroffenen Bereich durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Der Geh- und Radweg an der Bahndammseite werde zwischen Tankstelle und Vielstedter Straße jedoch voll gesperrt. Nur der Gehweg auf der anderen Straßenseite stehe zur Verfügung. Fahrradfahrer müssten absteigen und ihr Fahrrad in diesem Bereich über den Gehweg schieben.

Behinderungen sind auch in Wüsting zu erwarten, und zwar ebenfalls ab diesem Montag, 3. September. Die Hauptstraße muss bis zum 7. September vor der Feuerwehr und dem Kindergarten in Wüsting zur Herstellung von Hausanschlüssen durch den OOWV für die neu errichteten Einfamilienhäuser voll gesperrt werden.

Eine Umleitungsstrecke über Neuenweger Reihe und Holler Landstraße wird laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung ausgeschildert sein.