Zeugen für Einbruch gesucht

Hude Wer hat möglicherweise etwas gesehen? – Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter sind am Donnerstag, 25. Juni, in ein Haus an der Straße Hogelied in Hude eingebrochen. Das war zwischen 10.30 und 10.55 Uhr.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Im Innern wurde laut Polizei gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Zum entstandenen Schaden konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Wer im Bereich der Straßen Hogelied und Waldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

