Zusammenstoß: Zwei Verletzte

Hude Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der Hurreler Straße sind am Samstag gegen 12.30 Uhr zwei Personen verletzt worden. Ein 34-jähriger aus Cloppenburg hatte mit seinem Transporter nach links auf eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollen. Dies hatte ein 73-jähriger Autofahrer aus Hude, der im Begriff war, den Transporter zu überholen, nicht rechtzeitig wahrgenommen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge beide Fahrzeuge in den angrenzenden Graben geschleudert wurden. Der 73-Jährige wurde dabei schwer, der 34-Jährige leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Hurreler Straße zeitweise voll gesperrt werden.