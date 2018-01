Zwei Verletzte bei Unfällen

Hude Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 16-jährige Radfahrerin am Dienstag um 12.55 Uhr bei einem Unfall auf der Langenberger Straße in Hude.

Die Jugendliche wollte nach Angaben der Polizei die Straße überqueren. Dabei übersah sie den Pkw eines 74-Jährigen aus der Gemeinde Hude. Die Radfahrerin prallte seitlich gegen das Auto, stürzte und verletzte sich leicht. Es entstanden geringe Sachschäden.

Gegen 17.40 Uhr gab es am Dienstag einen weiteren Unfall, als ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hude an der Parkstraße aus seinem Pkw aussteigen wollte. Als er die Fahrertür öffnete, fuhr ein nachfolgender Autofahrer aus der Gemeinde Ganderkesee gegen die geöffnete Tür. Der 54-Jährige wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt, sein Pkw war im Anschluss aber nicht mehr fahrbereit. Entsprechend hoch war auch der Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Polizei spricht von rund 8000 Euro.