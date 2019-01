Hundsmühlen Böse Überraschung an Silvester: Der Dachstuhl eines Hauses in Hundsmühlen im Kreis Oldenburg ist am späten Montagnachmittag in Brand geraten. Die Nachrichtenagentur Nonstop News berichtet, dass es rund 70 Einsatzkräften schnell gelang, das Feuer einzudämmen. Teile der Dachhaut seien aufwendig aufgenommen, das Gebälk mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht worden. Die Bewohner seien demnach nicht verletzt worden.

Laut Polizeimitteilung vom Dienstag geriet die Dämmung nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unterhalb der Dachfirst aufgrund von Feuerwerksraketen in Brand.