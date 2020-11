Kriminalität in Hundsmühlen: Betrüger gibt sich in Wardenburg als Polizist aus

Hundsmühlen November, grau, nass und kalt. Hinzu kommt der Lockdown aufgrund der Corona-Krise, Restaurants geschlossen, Freizeitaktivitäten weitgehend eingeschränkt – die Menschen sind vornehmlich zuhause.

Das kam jetzt wohl auch in Wardenburg wieder einem mutmaßlichen Betrügern zupass, der durch die Diedrich-Dannemann-Straße in Hundsmühlen gezogen ist.

Daten sammeln

Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Betrüger als Mitarbeiter eines Lebensmittel-Lieferdienstes ausgegeben, an der Tür einer 81-jährigen Anwohnerin geklingelt und ihr einen Katalog gereicht. „Er hat der Dame gesagt, dass er sich später bei ihr melden werde, um die Bestellung aufzunehmen und hat ihre Telefonnummer notiert“, berichtet Natalia Schubert, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg Land/ Wesermarsch, vom Vorgehen des Täters.

Im weiteren Verlauf solle die 81-Jährige etwa drei Stunden später einen Anruf erhalten haben. „Der Herr am Telefon gab sich als Hauptkommissar aus“, so Schubert weiter.

So verhalten Sie sich richtig: Falls Ihnen ein Anrufer am Telefon seltsam vorkommt, sollten Sie sich in dem Gespräch nicht unter Druck setzen lassen und wenn möglich, die Telefonnummer notieren. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, vereinbaren Sie keine Treffen außer Haus oder hinterlegen Wertgegenstände. Redet der Anrufer weiterhin auf Sie ein, so legen Sie einfach auf und kontaktieren Sie danach die örtliche Polizeidienststelle. Danach sollten Sie vertrauten Menschen von Ihrem Erlebnis berichten. Aufsteller neben dem Telefon können helfen, sich an die Regeln zu erinnern: So ist es beispielsweise wichtig, skeptisch zu bleiben und die Gespräche kritisch zu hinterfragen. Sollten fremde Personen bei Ihnen Zuhause klingeln, gilt Folgendes: Lassen Sie sich nicht einschüchtern, auch wenn das Auftreten eventuell angsteinflößend wirkt. Weitere Hinweise der Polizei finden sich auch online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Übliche Masche

Dann die übliche Masche: In der Nachbarschaft sei eine osteuropäische Einbrecherbande unterwegs, die Polizei benötige aus diesem Grunde die Info, welche Wertgegenstände sich im Haus befinden und zu welchen Zeiten sich die Bewohner meistens darin aufhalten. „Es ist nicht eindeutig ersichtlich, ob der Mann, der in Hundsmühlen geklingelt hat, derselbe war, wie der Anrufer“, so Schubert.

Die 81-Jährige jedoch ließ sich nicht beirren, legte auf und informierte die Polizei. Ein Schaden entstand ihr nicht.

Andere Fälle

Wardenburg ist nicht der einzige Ort, an dem sich in der jüngsten Vergangenheit Betrugsmaschen breit machen, wie die Pressesprecherin der Polizeiinspektion weiß. Auch in umliegenden Bereichen konnten Fälle verzeichnet werden, in denen sich die Täter als Handwerker ausgegeben hatten, um sich Zutritt zu einem Haus zu verschaffen.

Schubert weist außerdem darauf hin, dass die Polizei selbst solche Fragen nicht stellen würde und dass sie auch im Display des Telefons nicht mit der Nummer „110“ auftaucht. Die echte Polizei werde auch in keinem Falle nach Geldbeträgen oder Wertsachen fragen, macht Schubert deutlich.