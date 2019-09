Laptop aus Haus gestohlen

Huntlosen Aus einem Wohnhaus an der Straße Heidkamp in Huntlosen sind ein Laptop sowie weiteres Computerzubehör gestohlen worden. Passiert ist die Tat im Zeitraum zwischen Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 16.10 Uhr. Der unbekannte Täter hatte zunächst versucht, gewaltsam in das Haus einzubrechen. Dann bemerkte er, dass eine Seiteneingangstür unverschlossen war und kam so in das Gebäude. Die Höhe des Gesamtschadens ist laut Polizei derzeit unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 04435/91 91 90, zu melden.