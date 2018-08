Mit 1,51 Promille Unfall gebaut

Huntlosen Alkohol war bei einem Unfall im Spiel, der sich am Freitag um 23.15 Uhr auf der Hegeler Waldstraße in Huntlosen ereignet hat. Ein 41-Jähriger war dort mit seinem PKW von Huntlosen kommend in Richtung Wardenburg unterwegs gewesen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, der Wagen kollidierte mit einem Baumstumpf und überschlug sich. Der 41-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Da während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt wurde, kam der Alcomat zum Einsatz. Der Test ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Der Sachschaden wird mit etwa 5000 Euro angegeben.