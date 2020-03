Huntlosen Bei einem schweren Unfall bei Huntlosen im Kreis Oldenburg ist am Dienstagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Der Fahrer einer mit Tiernahrung beladenen Sattelzugmaschine war von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 54-jährige Fahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Sannumer Straße wurde gesperrt. Die Bergungsarbeiten sollen noch bin in den Abend andauern.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 54-jährige Fahrer gegen 8.50 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Durch den Aufprall wurde das Führerhaus stark deformiert. Außerdem stürzte ein Ast auf den Anhänger des Gespanns. An dem Sattelzug entstand ein Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Wegen der noch andauernden Bergungsarbeiten wird die Sannumer Straße voraussichtlich noch bis 17:00 Uhr voll gesperrt bleiben.

Aus Huntlosen in Richtung Wardenburg ist sie ab dem Kreisverkehr gesperrt. Aus entgegengesetzter Richtung wurde die Sperrung ab der Anschlussstelle Wardenburg der A29 eingerichtet. Entsprechende Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.