Unfall auf der Bremer Straße in Hude-Hurrel: 22-jähriger Motorradfahrer übersieht abbiegenden Lkw

Hurrel /Hude Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall am Donnerstag gegen 17.35 Uhr. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Hude wurde leicht verletzt, als er auf der Bremer Straße Richtung Ganderkesee übersah, dass ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Oldenburg beabsichtigte, etwa auf Höhe der Hurreler Straße, nach links auf ein Firmengrundstück abzubiegen. Der 22-jährige Motorradfahrer überholte die Fahrzeugkolonne hinter dem Lkw und stieß trotz eines noch eingeleiteten Ausweichmanövers mit dem Lkw zusammen. Der 22-jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Polizei bittet die Fahrzeugführer, die sich in der Kolonne hinter dem Lkw befanden, sich zu melden (Telefon 0431/941-115),

