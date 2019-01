Immer Viel Qualm, aber kein großes Feuer: Einen Schuppenbrand in Immer haben Feuerwehrkräfte aus Ganderkesee und Havekost-Hengsterholz am Montagmittag schnell in den Griff bekommen. Aus ungeklärter Ursache war auf dem Gelände eines Unternehmens an der Hengsterholzer Straße ein Gartenhäuschen, das als Teil eines Vogelgeheges genutzt wurde, in Brand geraten.

Die gegen 13.30 Uhr alarmierten Feuerwehren waren mit drei Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Mitarbeiter des Unternehmens waren den Flammen mit Feuerlöschern bereits zu Leibe gerückt. Nach dem Ablöschen rissen Feuerwehrleute die Innenverkleidung des Häuschen ab, um letzte Glutnester zu finden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch die Papageien und weitere Vögel in dem Gehege kamen nicht zu schaden.

