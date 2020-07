Kajakfahrer in Hunte gekentert

Ein Kajakfahrer ist am Samstagnachmittag in der Hunte gekentert. Nach Angaben der Feuerwehr passierte der Unfall beim Überfahren einer Stufe unter einer Brücke an der Oelmühle in Dötlingen. Feuerwehrleute betreuten den Kajakfahrer im hüfttiefen Wasser am Ufer. Die Hunte hat an der Stelle ein hohes und steiles Ufer. Der Mann konnte wegen Rückenproblemen nicht selbstständig die Böschung hochklettern. Er wurde mit einer Schleifkorbtrage auf einer Leiter hochgezogen. Die auch alarmierte DLRG brauchte nicht mehr eingreifen. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. BILD: