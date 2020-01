Kirchhatten In der Nacht zu Dienstag, 21.Januar, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Verkaufsraum einer Postagentur in der Hauptstraße in Hatten verschafft. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Die Beamten machen keine Angaben, ob Diebesgut erbeutet werden konnte. Der Sachschaden am Fenster wurde auf 500 Euro geschätzt.

Der Tatzeitpunkt lässt sich dank eines aufmerksamen Anwohners relativ genau eingrenzen. Der Kirchhatter nahm im Zeitraum zwischen 1 und 2 Uhr verdächtige Geräusche wahr. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 941-0 in Verbindung zu setzen.