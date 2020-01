Einbruch in Möbelhaus in Kirchhatten

Kirchhatten Am Sonntag, 19. Januar, gegen 1 Uhr, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Möbelgeschäft an der Hauptstraße in Kirchhatten verschafft. Nach Angaben der Polizei durchquerten die Täter die Geschäftsräume und brachen anschließend die Tür zu einer angrenzenden Wohnung auf. Innerhalb der Wohnung wurden die Täter allerdings durch die Bewohnerin bemerkt. Nach ihrer Entdeckung flüchteten sie aus dem Haus. Diebesgut wurde bei der Tat nicht erlangt. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431 9410 entgegen.