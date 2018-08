Kirchhatten Am vergangenen Freitag ist die Freiwillige Feuerwehr Kirchhatten um 17.34 Uhr per Pieper und Sirene zu einem Fahrzeugbrand an der Wildeshauser Straße gerufen worden. Beim Eintreffen stand ein Pkw etwa 50 Meter nach der Kreiselausfahrt, Fahrtrichtung Wildeshausen, am rechten Straßenrand, Qualm drang bereits aus dem Motorraum. Ein zufällig vorbeikommender Ersthelfer, der einen Feuerlöscher im Fahrzeug hatte, konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Bei Inaugenscheinnahme durch die Kameraden wurde festgestellt, dass der Katalysator im unteren Teil des Motorraums brannte, berichtet Pressewartin Wiebke Eilers. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Katalysator von unten ab. Die Straße wurde für kurze Zeit von beiden Seiten gesperrt. Bei Eintreffen der Polizei wurde der Einsatzort an die Beamten übergeben, die dann mit dem Fahrzeugführer auf das Abschleppunternehmen warteten. 16 Personen mit zwei Fahrzeugen waren im Einsatz.