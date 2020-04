Einsatz In Kirchhatten: Waschmaschine löst Alarm in Alten- und Pflegeheim aus

Kirchhatten Die Freiwillige Feuerwehr in Kirchhatten ist in der Nacht zu Montag zu einem Einsatz gerufen worden. Anlass war die Tatsache, dass gegen 2.35 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Alten- und Pflegeheim an der Straße Auf dem Späthen ausgelöst hatte. Die Kameraden rückten mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus. Weitere Feuerwehrleute seien im Feuerwehrhaus in Reserve geblieben, so Pressesprecherin Wiebke Eilers zur NWZ. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass ein technischer Defekt an einer Waschmaschine die Alarmanlage ausgelöst hatte. Nach kräftigem Lüften rückten die Kameraden wieder ab.