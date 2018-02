Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Kirchhatten Am Dienstag ist es in Kirchhatten, gegen 8.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 32-jährigen Autofahrer aus Wildeshausen sowie einer 55-jährigen Autofahrerin, ebenfalls aus Wildeshausen, gekommen. Die Frau wollte laut Polizei von der Hauptstraße auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links abbiegen, musste jedoch zunächst anhalten. Dies übersah der 32-Jährige, der hinter der Frau fuhr. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem die 55-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro.