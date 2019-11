Kirchhatten Am frühen Sonntagabend hat die Brandmeldeanlage in einem Altenheim in Kirchhatten ausgelöst. Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte daraufhin um 17.11 Uhr die Feuerwehr Kirchhatten. Aufgrund der Nähe des Einsatzortes zum Feuerwehrhaus konnte der Einsatzleiter sofort mit der Erkundung der Einsatzstelle beginnen, berichtet Tom Kramer, Pressesprecher der Feuerwehr Hatten.

Schnell stelle sich heraus, dass Zigarettenrauch aus einem Raucherraum in den Flur gezogen war und für das Auslösen der Brandmeldeanlage verantwortlich war. Ein bisschen frische Luft löste das Problem. Die Brandmeldeanlage wurde durch die Feuerwehr zurückgestellt. Nach rund 20 Minuten konnten 19 Einsatzkräfte die Einsatzstelle wieder verlassen.