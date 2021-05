Polizei: Überfall auf Tankstelle in Kirchhatten

Kirchhatten Raubüberfall am Samstagabend auf eine Tankstelle mitten in Kirchhatten: Zwei maskierte und bewaffnete Personen haben kurz vor 18 Uhr das Personal bedroht und Bargeld verlangt. Das bestätigte ein Mitarbeiter. Das Personal blieb unverletzt. Die Polizei startete eine aufwendige Fahndung. Sie will sich erst am Dienstag zu dem Raubüberfall an der Munderloher Straße äußern.

Laut des Nachrichtenportals Nonstop­news waren die Täter mit einem tags zuvor in Oldenburg gestohlenen Audi 100 unterwegs. Der Fluchtwagen wurde kurze Zeit später brennend in einem Waldstück in der Gemeinde Dötlingen gefunden. Die Polizei setzte bei der Fahndung unter anderem einen Hubschrauber ein.

