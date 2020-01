Kirchhatten Die Siebenjährige hat riesiges Glück gehabt: Als sie am Donnerstagfrüh gegen 7.30 Uhr in Kirchhatten vom Dorfbäcker aus über die Hauptstraße laufen wollte, um den Bus Richtung Schule zu kriegen, ist sie von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Mädchen vermutlich nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet und war über die Straße gerannt, in Richtung des Bushalteplatzes.

Unfall im Ortskern Kirchhatten

Die 56-jährige Autofahrerin aus Oldenburg hatte zu diesem Zeitpunkt die Hauptstraße in Richtung des Ortskerns von Kirchhatten befahren. Nach Polizeiangaben war das Mädchen komplett dunkel gekleidet und aufgrund der Lichtverhältnisse kaum zu erkennen gewesen. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung erfasste die Frau mit ihrem Seat das Mädchen. Diese fiel zu Boden und verletzte sich am Bein. Der hinzugerufene Rettungswagen übernahm die Behandlung vor Ort und brachte die Siebenjährige in ein Krankenhaus.