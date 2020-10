Unfall in Kirchhatten: Frontal gegen Baum: 24-Jähriger schwer verletzt

Kirchhatten Frontal gegen einen Baum geprallt ist am Sonntag ein 24-jähriger Fahrer auf der Dingsteder Straße zwischen Kirchhatten und Dingstede. Der Mann war gegen 4.30 Uhr in einem Transporter auf der Dingsteder Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeug erlitt schwere Verletzungen, konnte sich aber eigenständig aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 24-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,41 Promille festgestellt. Im Krankenhaus, in das der 24-Jährige zur weiteren Versorgung gebracht wurde, erfolgte dann die Blutentnahme.