Zigarette anzünden endet mit Unfall

Kirchhatten Beim Versuch, sich eine Zigarette anzuzünden, hat ein 30-jähriger Wardenburger am Samstag, 22.05 Uhr, die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dadurch kam er nach links von der Sandkruger Straße in Hatten ab, geriet ins Schleudern und kollidierte rechts neben der Fahrbahn mit einem Baum. Der Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen