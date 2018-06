Einbruch am helllichten Tag

Kirchseelte Ein Einfamilienhaus am Fuhrenweg in Kirchseelte ist am Dienstag zum Tatort geworden. Am helllichten Tag – zwischen 13.30 und 17 Uhr – drangen unbekannte Einbrecher in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld sowie Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens beziffert die Polizei mit 3000 Euro. Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die sich im Bereich des Tatortes aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.