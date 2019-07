Kirchseelte /Klosterseelte Durch Funkenflug an einem Mähdrescher ist der Flächenbrand am Donnerstagnachmittag am Moorweg bei Klosterseelte (im Grenzbereich in Richtung Katenkamp/Dimhausen) ausgelöst worden. Wie die Polizei im Nachgang zu dem Feuer weiter meldet, wurden etwa 4,5 Hektar des Getreidefeldes in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Letzteres gilt auch für den Brand in der Mittagszeit bei Feldarbeiten an der Bürsteler Straße in Kirchseelte. Laut Polizei waren dort Strohballen in einer Presse in Brand geraten.