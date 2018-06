Kirchseelte Kirchseeltes Bürgermeister Klaus Stark kam ins Grübeln. Ob da „die lange intensive Sonneneinstrahlung“ ihren Teil beigetragen habe? Oder ob Alkohol im Spiel war? Oder war es die reine Lust an der Zerstörung? Worauf er anspielte: Vandalen waren in „seiner“ Gemeinde unterwegs. Ihr Ziel war das kleine Fachwerkhäuschen, das am Kirchseelter Bahnhof als Wartehaus an der Bushaltestelle dient.

„Alle Regenrinnen und die Fallrohre wurden brutal aus der Verankerung gerissen und teilweise danach zerstört“, berichtete der Bürgermeister. Er schätzt die Schadenshöhe auf etwa 300 bis 500 Euro.

Vor Jahren waren die ursprünglich aus Kupfer gefertigten Regenrinnen schon einmal abgerissen worden – damals offenbar von Metalldieben. Nun seien erneut Steuergelder notwendig, um die Reparaturen vorzunehmen.

Grundsätzlich sei Vandalismus in der Gemeinde Kirchseelte zum Glück relativ selten, sagte Klaus Stark. Auf dem Spielplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus habe es gelegentlich Vorfälle gegeben, die aber in die Rubrik „Streiche“ einzusortieren seien. Das sei im aktuellen Fall anders. Der Bürgermeister hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.