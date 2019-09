Kleinkraftrad übersehen

Klattenhof /Rhade Leichte Verletzungen hat ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 7.15 Uhr, im Bereich Klattenhof/Rhade erlitten. Der Ganderkeseer war mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße Hinterm Feld in Fahrtrichtung Wiekenbröcke unterwegs gewesen. Ein 66-jähriger Dötlinger fuhr zeitgleich mit seinem Auto auf dem Bassumer Weg in Fahrtrichtung Rahde. Im Kreuzungsbereich übersah der 66-Jährige den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen 16-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Jugendliche leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 5800 Euro.