Unfall: 13 000 Euro Sachschaden

Klattenhof Ein Sachschaden von 13 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Klattenhof, Gemeinde Dötlingen, entstanden. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Samstag berichtete. Zu dem Unfall war es gegen 15 Uhr gekommen, als ein 54-jähriger Mann aus der Gemeinde Dötlingen mit seinem Auto auf der Straße „Im Dorfe“ unterwegs war. An der Kreuzung Stedinger Weg übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Sattelzug, der von einem 42-jährigen Mann aus der Gemeinde Großenkneten gesteuert wurde. Die Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung. Der PKW und die Sattelzugmaschine wurden beschädigt.