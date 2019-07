Klosterseelte /Kirchseelte Mit zwei neuerlichen Flächenbränden hatten es Feuerwehrleute aus der Samtgemeinde Harpstedt sowie Nachbargemeinden am Donnerstag zu tun. Diesmal betroffen: die Gemeinde Kirchseelte.

Der größere der beiden Brände sei am Nachmittag beim Mähen auf einem Getreidefeld zwischen Klosterseelte und Dimhausen ausgebrochen, berichtet Feuerwehr-Pressewart Christian Bahrs. Landwirte versuchten zunächst, die Ausdehnung des Feuers durch Grubberschneisen zu verhindern.

Zu diesem Flächenbrand rückten insgesamt knapp 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kirch- und Klosterseelte, Harpstedt sowie Dimhausen (Stadt Bassum) mit zehn Fahrzeugen aus. Es habe einige Zeit in Anspruch genommen, bis die Flammen gelöscht und der Mähdrescher auf Glutnester kontrolliert waren. Bahrs schätzt, dass etwa 3,5 Hektar Getreide verbrannten.

Bereits zur Mittagszeit war es beim Strohpressen auf einem Stoppelfeld an der Bürsteler Straße in Kirchseelte, kurz vor der Kreisgrenze zu Diepholz, zu einem Feuer gekommen. Etwa 1000 Quadratmeter seien betroffen gewesen, so Christian Bahrs. Auch hier hätten Landwirte durch Grubbern Schneisen gezogen, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Die um 12.41 Uhr alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Kirch- und Klosterseelte sowie aus Heiligenrode (Gemeinde Stuhr) übernahmen dann das Ablöschen der Flammen. Insgesamt waren 24 Brandschützer im Einsatz, sie waren mit fünf Fahrzeugen ausgerückt.