Corona-Krise: Polizei löst Gruppe vor Kiosk auf

Landkreis Eine Ansammlung von mehr als zwei Personen ist in der Öffentlichkeit nicht mehr erlaubt, Gastronomiebetriebe dürfen nur noch liefern: Die Ausbreitung des Coronavirus führt zu mehreren Maßnahmen und Regeln. Doch diese werden nicht immer eingehalten. Das musste die Polizei am Wochenende bei Kontrollen feststellen.

Wie die Inspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch am Montag mitteilte, musste die Polizei am Sonntag gegen 13.40 Uhr in Delmenhorst eine Gruppe auflösen: 15 Personen hatten sich auf einem Parkplatz an der Elbinger Straße versammelt.

Ein weiterer Verstoß wurde in Tungeln (Gemeinde Wardenburg) festgestellt: An der Oldenburger Straße versammelten sich mehrere Personen vor einem Kiosk und verzehrten dort Getränke und Speisen, die sie zuvor im Kiosk gekauft hatten. Ein Radius von vorgeschriebenen 50 Metern wurde nicht eingehalten.

Im Landkreis Wesermarsch deckten die zentralen Kontrolleinheiten weitere Verstöße auf. So gestattete der Betreiber von Angelteichen in Stadland seinen Kunden am Sonntag das Angeln, obwohl es sich um eine größere Personengruppe handelte. Mehrere Personen versammelten sich in Wohnmobilen in Butjadingen; in Elsfleth betrieb der Besitzer eines Eiscafés trotz des bestehenden Verbotes seine Eisdiele weiter.

Die Kontrolleinheiten der Polizeiinspektion werden weiterhin verstärkte Präsenz auf den Straßen zeigen, heißt es in einer Mitteilung. Bei Verstößen werden Strafverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet und hohe Bußgelder verhängt, betont die Polizei.

Der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion, Carsten Hoffmeyer, der Landrat des Landkreises Oldenburg, Carsten Harings, der Landrat des Landkreises Wesermarsch, Thomas Brückmann, sowie der Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst, Axel Jahnz, stimmten sich am Montag über Maßnahmen zur Optimierung der Verfahrensweisen im Umgang mit Corona-Infizierten in polizeilichen Einsätzen ab.

„Ein wichtiger Aspekt ist die dauerhafte telefonische Erreichbarkeit qualifizierten Fachpersonals der Gesundheitsämter, damit im Verdachtsfall einer Infektion mit dem Coronavirus professionell und unverzüglich reagiert werden kann“, sagt Hoffmeyer und bezieht sich auf polizeiliche Einsätze mit Corona-Infizierten, die zukünftig auf die Ordnungsämter und die Polizei zukommen werden.

Der Landkreis Oldenburg teilte am Montag mit, dass die Gesamtzahl der bestätigten Fälle einer Covid-19-Erkrankung auf 21 gestiegen ist. Davon ist eine Person wieder genesen. Bei 17 weiteren Personen endete die Quarantäne.

Bei den 20 Patienten handelt es sich um zwölf männliche und acht weibliche Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee, Dötlingen, Hude und Wardenburg, der Samtgemeinde Harpstedt und der Stadt Wildeshausen.

Die Regeln sind zu finden unter www.bit.ly/corona-regeln