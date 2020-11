Coronavirus im Landkreis Oldenburg: Drei Schulklassen in Quarantäne geschickt

Landkreis In drei Grundschulen im Landkreis Oldenburg mussten wegen positiver Testergebnisse Klassenverbände in Quarantäne geschickt werden. Wie die Kreisverwaltung in Wildeshausen mitteilt, sind dies eine dritte Klasse der Grundschule Ahlhorn sowie je eine vierte Klasse der Grundschule Hude-Süd und der Grundschule Jägerstraße in Hude. Geschlossen werden musste wegen des Nachweises von Corona-Infektionen die Kindertagesstätte Am Lemsen in Ahlhorn. Die Quarantäne umfasst die Kinder und sechs Erzieher/innen und dauert bis zum 13. November.

Weniger Infizierte

Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt 1239 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung (Stand: 5. November, 12 Uhr). Von den 1239 Personen (Vortag: 1211) gelten 891 (809) als genesen, 15 sind verstorben. Somit gibt es aktuell 333 (-54) mit dem Coronavirus infizierte Personen (Vortag: 387). In Quarantäne befinden sich im Kreisgebiet derzeit 929 Personen (996). Zu den definierbaren und eingrenzbaren Infektionsschwerpunkten gehören laut Kreisverwaltung weiter die Fleisch- und Schlachtbranche (29 Fälle) und Pflegeeinrichtungen (45 Fälle). Mehr als 250 Fälle sind diffus in der Bevölkerung verteilt. Die kumulative 7-Tage-Inzidenz liegt bei 89,4 (Vortag 97,8) auf 100 000 Einwohner. Sie ist damit leicht gesunken.

Die einzelnen Orte

• Dötlingen: 30 Corona-Fälle insgesamt (+-0), aktuell infiziert 10 (-1 ), genesen 20 (+1) • Ganderkesee: 161 Corona-Fälle (+5), aktuell infiziert 49 (-7), genesen 109 (+12), verstorben 3 (+-0) • Großenkneten: 370 Corona-Fälle (+12), aktuell infiziert 94 (-22), genesen 271 (+34), verstorben 5 (+-0) • Harpstedt: 79 Corona-Fälle (+2), aktuell infiziert 49 (-6), genesen 30 (+8) • Hatten: 68 Corona-Fälle (+-0), aktuell infiziert 11 (-5), genesen 57 (+5) • Hude: 73 Corona-Fälle (+1), aktuell infiziert 19 (-5), genesen 54 (+6) • Wardenburg: 72 Corona-Fälle (+2), aktuell infiziert 16 (+-0), genesen 56 (+2) • Wildeshausen: 386 Corona-Fälle (+6), aktuell infiziert 85 (-8), genesen 294 (+14), verstorben 7 (+-0)

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen