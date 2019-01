Landkreis Mittwochmittag auf dem Hatter Weg zwischen Sandkrug und Hatterwüsting: Ein Pedelecfahrer verlässt urplötzlich den Radweg und wird auf der Straße von dem Auto einer 58-Jährigen Oldenburgerin erfasst. Er stirbt noch an der Unfallstelle. In der Polizeimeldung ist neben Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr auch vom Kriseninterventionsteam die Rede, das die Autofahrerin betreut.

Wenn die Helfer des Kriseninterventionsteams der Malteser (KIT) kommen, dann haben die Menschen, denen sie begegnen, gerade eine schlimme Nachricht erhalten oder selbst Schreckliches erlebt. In den schwersten Stunden des Lebens helfen zuweilen keine Worte. „Mitfühlend sein, aber auch Stabilität geben. Schweigen aushalten, einfach nur da sein“, so beschreibt Tim Jäger (42) seine Aufgabe.

Der Sandkruger gehört seit 22 Jahren zum KIT. Während die anderen Einsatzkräfte den Unfall aufnehmen, Zeugen befragen oder den Unfallort wieder freiräumen, kümmern er und seine Kollegen sich zum Beispiel um Menschen, die akut belastet sind.

Etwa 55 Einsätze jährlich

Am 1. Januar 2018 ist das Team für den gesamten Landkreis neu formiert worden. Die Standorte Sandkrug – gegründet 1997 – und Wildeshausen (2000) arbeiten jetzt landkreisübergreifend zusammen. In den vergangenen zwölf Monaten haben sie auf diese Weise 169 Personen betreut. In fast der Hälfte der Einsätze, zu denen sie gerufen wurden, mussten Menschen reanimiert werden – manchmal mit, manchmal leider auch ohne Erfolg. Im Durchschnitt haben die Helfer 55 Einsätze im Jahr.

Bei 20 Einsätzen kümmerten sich gleich zwei vom Kriseninterventionsteam um Betroffene. Am häufigsten rückten sie in die Gemeinde Ganderkesee (15-mal), Wildeshausen (zehn) und Wardenburg (sieben) aus.

Sonderrechte wie Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei hat das KIT nicht. Nachdem es per Knopfdruck von der Großleitstelle über einen SMS-Sammelruf angefordert worden ist, treffen Tim Jäger, Thomas Schuldlos (KIT Wildeshausen) und weitere Teammitglieder die nötigen Absprachen. Wer kann am schnellsten am Einsatzort sein? Reicht ein Kollege oder sollten sich lieber gleich zwei auf den Weg machen? „Die meisten Alarmierungen kamen im Vorjahr zwischen 7 und 22 Uhr, viermal auch nachts“, erzählt Jäger. Nach Reanimationen zählen versuchte oder vollzogene Suizide zu den häufigsten Einsatzgründen. Beim Übermitteln von Todesnachrichten zog die Polizei 2018 fünfmal das KIT hinzu. Zusätzlich wird das KIT von den Pastoren der Notfallseelsorge unterstützt.

Wie verkraften die Helfer diese psychische Belastung selbst? „Man muss auf seinen eigenen Körper hören“, sagt Thomas Schuldlos, der hauptberuflich im Rettungsdienst arbeitet. Regelmäßige Treffen und Nachbesprechungen trügen zum Verarbeiten erheblich bei, sagt Tim Jäger, der als Landesbeamter tätig ist und sich ehrenamtlich auch im Rettungsdienst engagiert. „Sport kann auch helfen“, fügt er hinzu.

Verstärkung können die freiwilligen Helfer immer gebrauchen. „Wir suchen jederzeit noch Mitstreiter“, sagt Jäger. Der berufliche Hintergrund ist egal, eine medizinische oder feuerwehrtechnische Ausbildung ist nicht vonnöten, dagegen Lebenserfahrung und Motivation.

Aus Spenden finanziert

Mindestens 25 Jahre alt sollten Bewerber schon sein. Einfach so ins kalte Wasser wird niemand geworfen. Die Malteser bilden Interessenten in drei aufeinander aufbauenden Lehrgängen und einem Praktikum aus. Ein bis anderthalb Jahre dauert die vom Deutschen Psychologenverband anerkannte Qualifizierung. Ausbildung und Kleidung werden komplett aus Spendengeldern finanziert – Kostenpunkt etwa 2000 Euro.

Der Weg zum KIT Lebensalter: Mindestens 25 Jahre sollten Bewerber für das Kriseninterventionsteam sein. Ausbildung: Erfolgt kostenlos, weil spendenfinanziert, durch die Malteser. Kontakt: Sandkrug, Telefon 04481 93580; Wildeshausen, Telefon 04431 93580.

Doch warum eigentlich sollte jemand die Belastung freiwillig auf sich nehmen? „Ja, unsere Einsätze sind sehr fordernd, kosten Zeit und Kraft“, sagt Tim Jäger. „Doch helfen zu können, gibt einem auch unheimlich viel.“