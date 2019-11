Landkreis Der Eisvogel (lat. Alcedo atthis) ist in jeder Hinsicht einzigartig: Er ist der einzige Vertreter der Familie Eisvögel in Europa und fällt durch sein schillerndes buntes Federkleid auf: oben blaugrün, unten rostbraun. Er war zweimal Vogel des Jahres: 1973 und 2009.

Sein Bestand ist wenig bedroht. Der Eisvogel wird circa 17 Zentimeter groß und wiegt als ausgewachsenes Exemplar circa 30 Gramm. Er brütet an klaren Bächen, Flüssen und Seen, sofern sich senkrechte Uferabrisse oder Erd- und Sandwände in unmittelbarer Nähe finden.

In unserer Region kann man diesen schönen Vogel an der Hunte sehen, er brütet aber auch an den Ahlhorner Fischteichen und ist sehr gut auf überhängenden Zweigen am Wasser zu beobachten, während er auf seine Beute (kleine Fische, Wasserinsekten, Kleinkrebse und Kaulquappen) lauert.

Im April beginnt der Eisvogel, eine 50 bis 100 Zentimeter tiefe Röhre in Ufersteilwände zu graben. Einzigartig ist die Art und Weise, wie er sein Röhrennest gräbt. Er ist ein schneller, wendiger Luftakrobat, der im dahingleitenden Flug immer wieder „tiht, tiht“ ruft. Am Ende der Röhre werden sechs bis sieben weiße Eier abgelegt, die beide Partner 19 bis 21 Tage bebrüten. Die geschlüpften Jungvögel verlassen erst nach drei bis vier Wochen das Nest. Um seine Nahrung zu erbeuten, bedarf es klarer Gewässer, die er nicht überall findet. Da, wo das Wasser trüb ist, kann er nicht jagen. Wenn er aber Beute gemacht hat, setzt er sich auf einen Ast, schüttelt die Beute tot, dreht sie im Schnabel , sodass er den Fisch mit dem Kopf voran verschlucken kann. Wenn er die Beute an seine Jungen verfüttern will, wird sie mit dem Kopf voraus verfüttert. Unverdauliches (Fischknochen und Insektenreste) wird als Gewölle wieder hervor gewürgt.

Als Teilzieher ist der Eisvogel im Winter auf offene Wasserstellen angewiesen. Zugefrorene Seen sind sein sicherer Tod. Gerne fliegt er auch längere Strecken, um in den Gartenteichen nach Fischen zu jagen. Wenig bekannt ist, dass er zur Balz auch mal zwei Weibchen umwirbt und sich mit ihnen paart. Seinen „Vaterpflichten“ kommt er durchaus nach, denn er beteiligt sich an der Aufzucht der Jungen in beiden Nestern. Als Vogel, der seine Beute im Wasser macht, muss er sein Federkleid regelmäßig mit Fett aus der Bürzeldrüse einschmieren, um es gegen Nässe zu schützen. Für die Gefiederpflege wird viel Zeit investiert. So kommt es durchaus vor, dass er auch noch in der Dämmerung auf Jagd geht.

Ende der Serie