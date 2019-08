Landkreis Oldenburg Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und ein verletzter Autofahrer in Schierbrok sind die Bilanz des bislang stärksten Unwetters des Jahres, das am Mittwochabend stundenlang mit Starkregen und Windböen über der Region tobte. Im Kreis Oldenburg davon betroffen waren vor allem die Gemeinden Ganderkesee und Dötlingen.

Fast nur Wasserschäden

Teile des Ganderkeseer Hauptorts sowie der Ortschaften Bookholzberg, Schierbrok und Heide soffen buchstäblich ab. Von „Regenmengen, wie wir sie lange nicht mehr gehabt haben“, sprach Ganderkesees Gemeindebrandmeister Bernd Lemke und berichtete von gut 40 Einsätzen. „99 Prozent davon reine Wasserschäden.“

„Auf dem Gelände eines Supermarkts am Schierbroker Mühlenweg wehte der Sturm Bäume auf parkende Autos, dabei wurde ein in einem Wagen wartender Autofahrer verletzt“, sagte Norbert Twisterling, Chef der Ortsfeuerwehr von Schierbrok-Schönemoor und stellvertretender Gemeindebrandmeister. Auch in Hohenböken und Nordenholz (Gemeinde Hude) wurden Bäume vom Sturm umgeknickt.

Baum auf Carport

In Hatterwüsting fielen in kurzer Zeit stellenweise 40 Liter Regen auf den Quadratmeter, berichtete die Feuerwehr Sandkrug. In der Straße Voßbergweg stürzte, vermutlich durch die Sturmböen, ein circa 60 Zentimeter dicker Baum um und begrub ein Doppelcarport sowie zwei darunter abgestellte PKW unter sich. Außerdem wurde die Grundstückszufahrt komplett blockiert. Noch während die Kameraden mit der Beseitigung des Baumes beschäftigt waren, wütete das Gewitter mit Starkregen und Blitzen über den Köpfen der Kameraden weiter.

Durch den starken Regen ist auch der Keller des „Dötlinger Hofes“ fast vollgelaufen. Das Wasser habe 50 bis 60 Zentimeter hoch im Untergeschoss gestanden, berichtete Thomas Lüdeke, der den Familienbetrieb führt, auf Anfrage unserer Zeitung. „Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte alles gerettet werden“, ergänzt der Dötlinger Gastronom. Das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte und einiger Stammgäste habe zudem verhindert, dass Wasser auch in das Erdgeschoss lief.

Glück hatte auch die Gemeinde. Wassermassen waren zu der tiefer liegenden Turnhalle an der Grundschule in Dötlingen gelaufen und hatten sich dort bis zu einem Meter aufgetürmt, wie Simon Kosellek, Mitarbeiter bei der Gemeindeverwaltung, berichtete. Die Feuerwehr rückte an. Großer Schaden an der Turnhalle sei nicht entstanden, so Kosellek. Unterricht könne in der Halle weiterhin stattfinden.

Die Ortsfeuerwehr Dötlingen hatte am Mittwochabend gemeinsam mit den Wildeshauser Kameraden und deren Drehleiter im Turm der Dötlinger St.-Firminus-Kirche unter Atemschutz den Ernstfall geprobt, als das Unwetter aufzog. Gleichzeitig fand im unmittelbar benachbarten Tabkenhof eine Theateraufführung mit zahlreichen Zuschauern statt.

Um 20.35 Uhr wurde die Dötlinger Ortsfeuerwehr zum ersten Einsatz alarmiert, nachdem innerhalb kürzester Zeit enorme Wassermassen durch Starkregen und Hagelschauer zu Boden gegangen waren. Und ausgerechnet der Tabkenhof war eben dieser erste Einsatzort. Zusätzlich wurden die Ortsfeuerwehren Brettorf und Neerstedt alarmiert. Alle Tauch- und Fahrzeugpumpen sowie Motorsägen kamen zum Einsatz. Im Dötlinger Gemeindegebiet gab es rund 30 Einsätze abzuarbeiten.

Seine ganze Wucht entlud das Unwetter aber über der Stadt Delmenhorst.