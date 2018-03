Landkreis Oldenburg Aus bislang unbekannter Ursache, so die Polizei, ist am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr ein Lkw aus Polen auf der A1, Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen West nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Laster geriet auf die Berme und kollidierte dort mit mehreren Bäumen. Das Führerhaus wurde hierbei nahezu vollständig zerstört. Sowohl der 40 Jahre alte Fahrer als auch sein 41-jähriger Beifahrer, beide aus Polen, hatten Glück und blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden von circa 200.000 Euro. Beladen war der Lkw mit Bauteilen für Lkw-Kabinen. Zu Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund des Unfalls nicht. Die Unfallstelle wurde zunächst abgesichert. Die Bergung des Fahrzeugs wird laut Polizei voraussichtlich heute Abend nach 20 Uhr, stattfinden. Ob und welcher Form hierfür eine Sperrung der Autobahn notwendig wird, ist derzeit noch nicht bekannt.