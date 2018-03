Lintel Gleich viermal schlugen Diebe in der Nacht von Dienstag, 20. März, auf Mittwoch, 21. März, in Lintel zu: Aus einem Zimmereibetrieb in der Straße „Lindhorn“ wurden diverse Werkzeuge sowie Akkus aus Kraftfahrzeugen entwendet, welche in der Halle der Werkstatt standen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Diebe brachen zuvor eine Tür der Werkstatt auf und gelangten so ins Gebäude. Ein Einbruch in ein weiteres Nebengebäude der Werkstatt gelang hingegen nicht.

Zudem stahlen Diebe aus einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße „Linteler Feld“ diverses, hochwertiges Werkzeug, nachdem sie die Tür zur Werkstatt aufhebelten.

In der Straße „Zur Mühle“ wurde in derselben Nacht ein weiteres landwirtschaftliches Anwesen von Dieben heimgesucht. Auch hier brachen die Täter in eine Werkstatt ein und entwendeten überwiegend Akkuwerkzeuge.

Bei einem weiteren Einbruch in der „Lintler Straße“ brachen die Diebe zwei Schlösser einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Hof auf. Hier blieb der Einbruch jedoch bei einem Versuch, da sich in den Räumlichkeiten der Scheune keine Gegenstände befanden.

In allen vier Fällen kann die Schadenshöhe noch nicht näher beziffert werden, so die Polizei. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Hude unter Telefon 0 44 08/8 06 69 80 zu wenden.