Lintel /Hude Zu einem Unfall ist es am Freitag gegen 7.30 Uhr auf der Linteler Straße gekommen, bei dem ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Hatten leichte Verletzungen erlitt. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann mit seinem Pkw die Linteler Straße in Richtung Altmoorhausen. Im Bereich einer Rechtskurve habe der 20-Jährige nach ersten Angaben einem Tier ausweichen müssen, weshalb er mit seinem Pkw ins Schleudern geriet, heißt es im Polizeibericht. Dabei prallte er mit seinem Pkw gegen drei am Fahrbahnrand stehende Bäume.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an Pkw und Bäumen schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro.