Littel Zu einem Fahrzeugbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Littel am Samstag auf einen landwirtschaftlichen Betrieb an der Garreler Straße in Littel alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache ist während der Arbeiten ein Feuer im Motorenbereich eines Futtermischwagens ausgebrochen. Der Landwirt konnte das Fahrzeug noch an einem sicheren Ort abstellen und mit einem Pulverlöscher einen ersten Löschversuch unternehmen, wie die Feuerwehr berichtet.

Bereits nach wenigen Minuten war das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Litteler Ortswehr ebenfalls vor Ort. Einsatzleiter Frank Kirsch befahl einen Schaumeinsatz, der unter Atemschutz vorgenommen wurde. Auslaufendes Hydraulik- und Maschinenöl wurde mittels Ölbindemittel aufgenommen.

Da es schwierig war, den Brandherd direkt zu erreichen, wurde der Löscherfolg mittels Wärmebildkamera überprüft, bevor die Feuerwehr wieder abgerückt ist.

Aufgrund des schnellen Einsatzes waren keine weiteren Kräfte vor Ort erforderlich. Insgesamt waren 14 Kräfte im Einsatz. Am Feuerwehrhaus warteten Kameraden in Bereitstellung. Nach 30 Minuten hatte Einsatzleiter Kirsch „Feuer aus“ an die Großleitstelle zurückgemeldet.