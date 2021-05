Verkehr: Radfahrer stürzt in der Samtgemeinden Harpstedt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Mahlstedt /Winkelsett Schwere Verletzungen hat ein 45-jähriger Radfahrer aus Wildeshausen am Donnerstag, 18 Uhr, bei einem Unfall erlitten. Er war am Himmelfahrtstag bei einem Familienausflug auf der Straße Mahlstedt in der Gemeinde Winkelsett unterwegs gewesen. Hierbei kam der 45-Jährige mit seinem Rad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, berichtet die Polizei.

