Moorbek /Amelhausen /Westrittrum Bei einem Verkehrsunfall ist eine Motorradfahrerin am Samstag auf der Ammelhauser Straße in der Gemeinde Großenkneten schwer verletzt worden. Die 38-Jährige aus Dötlingen war um 16.35 Uhr mit ihrer Maschine von Moorbek in Richtung Westrittrum unterwegs, als eine 44 Jahre alte Autofahrerin aus Wildeshausen aus der Ausfahrt eines Baggersees auf die Ammelhauser Straße einbog. Offenbar übersah sie dabei die Motorradfahrerin, so dass es zur Kollision kam.

Die 38-Jährige stürzte von der Maschine. Das Motorrad fuhr noch „allein“ weiter und krachte schließlich gegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihre Maschine wurde beschädigt, das Auto im vorderen rechten Bereich ebenfalls. Insgesamt ist laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden.

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die Kreisstraße 242 zunächst gesperrt. Inzwischen ist sie nach Polizeiangaben wieder freigegeben.